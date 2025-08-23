Giornale di Brescia
Senza permesso soggiorno lavorano sottopagati, denunciato datore

Uno scorcio di Sorrento, 11 ottobre 2021. ANSA/ CIRO FUSCO
NAPOLI, 23 AGO - Due persone senza permesso di soggiorno sono state sorprese dai carabinieri a lavorare in un lido di Marina di Cantone, in Costiera sorrentina. Secondo quanto emerso da un'approfondita ispezione dei carabinieri della compagnia di Sorrento, l'amministratore unico della società che gestisce l'attività avrebbe garantito lavoro a due migranti, un uomo e una donna di origini marocchine. Un impiego con retribuzioni difformi a quanto imposto dalla norma e in condizioni di sfruttamento. Per l'imprenditore una denuncia per sfruttamento del lavoro e sanzioni che superano i 37mila euro.

NAPOLI

