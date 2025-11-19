Giornale di Brescia
'Senza consenso è violenza sessuale', sì unanime della Camera

ROMA, 19 NOV - Senza "consenso libero ed attuale" si configura il reato di violenza sessuale. Lo prevede la proposta di legge approvata dalla Camera all'unanimità con 227 sì. Il testo, che passa al Senato, è frutto dell'approvazione di un emendamento in commissione Giustizia delle relatrici Carolina Varchi di FdI e Michela Di Biase del Pd, dopo una trattativa che ha coinvolto anche la premier Giorgia Meloni e la segretaria Elly Schlein. Viene riscritto integralmente l'art. 609-bis del codice penale introducendo la nozione di consenso, in linea con la Convenzione di Istanbul, di cui le componenti sono la libertà e l'attualità.

