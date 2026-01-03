Giornale di Brescia
Senatore Usa cita Rubio, 'Maduro arrestato, sarà processato'

NEW YORK, 03 GEN - Nicolas Maduro è stato arrestato e sarà processato in Venezuela. Lo ha detto il senatore repubblicano Mike Lee citando il segretario di stato Marco Rubio. "Mi ha informato che Maduro è stato arrestato per essere processato con l'accusa di reati penali negli Stati Uniti e che l'aizone di questa notte è stata intrapresa per proteggere e difendere coloro che stavano eseguendo il mandato di arresto", ha detti Lee citato da Cnn.

