ROMA, 08 MAG - "Quando sono andato io...il sangue c'era". È quanto afferma in un'intercettazione ambientale del 12 maggio 2025 Andrea Sempio in relazione a cosa fece e dove si trovava la mattina del 13 agosto 2017. Nel soliloquio, Sempio afferma: "Quando sono andato io...(compatibile con "quando sono andato via") il sangue c'era...e allora debitamente inconsapevole, cioé lui (Stasi) non se ne è reso conto ma...senza accorgersene ha evitato le macchie...e allora...del tutto inconsapevole". E ancora: "gli hanno detto 'no stronzata...era d'estate ma era secco'...vabbé questo ci può stare...e da lì stanno cavalcando l'idea che il sangue fosse secco".
Sempio intercettato, 'quando sono andato il sangue c'era'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...