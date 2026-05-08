Sempio intercettato, 'quando sono andato il sangue c'era'

ROMA, 08 MAG - "Quando sono andato io...il sangue c'era". È quanto afferma in un'intercettazione ambientale del 12 maggio 2025 Andrea Sempio in relazione a cosa fece e dove si trovava la mattina del 13 agosto 2017. Nel soliloquio, Sempio afferma: "Quando sono andato io...(compatibile con "quando sono andato via") il sangue c'era...e allora debitamente inconsapevole, cioé lui (Stasi) non se ne è reso conto ma...senza accorgersene ha evitato le macchie...e allora...del tutto inconsapevole". E ancora: "gli hanno detto 'no stronzata...era d'estate ma era secco'...vabbé questo ci può stare...e da lì stanno cavalcando l'idea che il sangue fosse secco".