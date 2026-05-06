Sempio intercettato, ha tentato un approccio e lei ha rifiutato

MILANO, 06 MAG - In alcune intercettazioni Andrea Sempio - parlando da solo - dice di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e lei avrebbe detto: "Non ci voglio parlare con te" e ha attaccato il telefono. Lo rende noto il Tg1 sui suoi canali social. Le intercettazioni che i pm di Pavia hanno fatto ascoltare al fratello di Chiara Poggi, Marco, riguardano proprio alcune frasi che Andrea Sempio ha pronunciato da solo, in auto, in cui avrebbe fatto riferimento alla vittima del delitto di Garlasco e alla vicenda per cui è indagato. Da quanto è stato riferito il verbale della testimonianza di Marco, ascoltato oggi in Procura a Pavia, è stato secretato.