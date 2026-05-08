Sempio e il timore di essere intercettato, 'sono certo che qua ascoltano'

MILANO, 08 MAG - "Sono abbastanza sicuro che qua ascoltano... e ho parecchi dubbi che...". Così, Andrea Sempio, il 14 aprile del 2025, dice a un'amica che era salita in macchina con lui. L'intercettazione è agli atti dell'indagine appena chiusa dai pm di Pavia che accusano Sempio dell'omicidio di Chiara Poggi. Quel dialogo captato da una cimice piazzata in macchina del 38enne, è di qualche minuto dopo il monologo che per gli inquirenti sarebbe uno dei tasselli per spiegare il movente che ha portato Sempio ad uccidere Chiara, ossia un rifiuto ad una avances. Nell'annotazione in cui i carabinieri commentano l'episodio del soliloquio che ha trovato ampio spazio sui media, si legge "parte riproduzione di podcast/audio inerente al caso Poggi, e le indagini su Andrea Sempio", "a voce alta, commentando il video", "Andrea stoppa la riproduzione del podcast/video" e poi, quando sale a bordo la donna, dalla conversazione emergono i timori che il suo telefono possa essere intercettato.