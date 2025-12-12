Sempio: 'Contento che sia arrivata la perizia Albani, era un peso'

MILANO, 12 DIC - Contento che sia finalmente arrivata la perizia Albani, "è stato un grosso peso". Lo ha detto Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, intervistato questa sera dal programma 'Quarto Grado' su Retequattro. Secondo Sempio, la perizia della dottoressa Denise Albani "in buona sostanza ha confermato quello che anche i miei consulenti mi ripetevano da mesi. Sono però molto contento che sia arrivata finalmente perché questa cosa del DNA è stato il grosso peso che ho avuto sulle spalle in tutti questi mesi. Però in giro vedo un sacco di interpretazioni un po' tirate per i capelli, un po' come se qualcuno volesse vederci del male a tutti i costi. A me è sembrata una perizia molto chiara e che ha appianato tantissimi punti. Quindi io sono contento che finalmente sia arrivata". Sempio racconta della reazione avuta di fronte alle foto pubblicate nei giorni scorsi, scattate il giorno del delitto, poche ore dopo l'omicidio. "All'inizio io la notizia l'ho ricevuta come 'Sono uscite le tue foto in via Pascoli'. Ho detto: 'Oddio, cosa vuol dire questa cosa?'. E poi dopo, quando finalmente ho visto le foto, erano appunto le foto di quella giornata. A me sembra né più né meno una conferma di quello che io ho detto. Tutto lì. Non vedo perché abbiano fatto così scandalo. Mi sembra un altro di quei dati che qualcuno vuole rigirare in negativo a tutti i costi". "Secondo me - conclude Sempio - se iniziano a mancare alcuni presupposti tecnici, uno degli attacchi che mi arriverà sarà il tentare di creare un mostro, perché se non hai più quello a cui attaccarti, devi colpire da un'altra parte. Quindi io non credo che dalle indagini verrà fuori qualcosa di particolare, ma sicuramente, qualora dovesse uscire qualcosa, anche di non così negativo, secondo me c'è dietro una grande forza che vuole travisare il tutto. Non guidata dagli inquirenti, non c'entra con le indagini. Parlo di tutto quello che c'è attorno".