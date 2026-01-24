Giornale di Brescia
Semina il panico su bus e metro e accoltella 2 ragazzi, 15enne arrestato

MILANO, 24 GEN - Ha seminato il terrore a bordo di un autobus e un convoglio della metro di Milano un 15enne italiano che nella tarda serata di ieri è stato arrestato dai i militari del Nucleo Radiomobile di Milano, per lesioni personali aggravate. I carabinieri sono intervenuti prima in piazza Bottino, nel mezzanino della metropolitana linea verde "Lambrate", perché due minorenni erano stati aggrediti con un coltello e soccorsi da personale del 118 per le gravi lesioni riportate alle gambe I militari hanno rintracciato il minorenne, che subito dopo l'aggressione si è spogliato del giubbino nascondendolo nello zaino ed è fuggito a bordo di un bus Atm dove ha minacciato i passeggeri impugnando una roncola con una lama di 21centimetri nascosta sotto la felpa. I carabinieri hanno rintracciato il mezzo pubblico sul quale viaggiava il giovane, bloccandolo e sequestrando l'arma che il ragazzo aveva nascosto sullo stesso bus. L'aggressione era nata da una discussione nella fermata metro "Cadorna" tra il quindicenne e le vittime e si era protratta sino alla fermata "Lambrate". I feriti sono stati trasportati al Fatebenefratelli e alla Multimedica di Sesto San Giovanni, con lesioni superiori ai 45 giorni di guarigione. L'arrestato è stato affidato alla madre in regime di detenzione domiciliare in attesa dell'udienza di convalida.

