Sei soldati francesi feriti in un raid con drone a Erbil

PARIGI, 12 MAR - Sei soldati francesi sono rimasti feriti in un "attacco con drone" a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Lo annuncia lo Stato Maggiore francese. I soldati erano "impegnati in un addestramento antiterrorismo con partner iracheni", ha precisato il quartier generale, aggiungendo che "sono stati immediatamente trasportati al centro medico più vicino".