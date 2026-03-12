Giornale di Brescia
Sei soldati francesi feriti in un raid con drone a Erbil

PARIGI, 12 MAR - Sei soldati francesi sono rimasti feriti in un "attacco con drone" a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Lo annuncia lo Stato Maggiore francese. I soldati erano "impegnati in un addestramento antiterrorismo con partner iracheni", ha precisato il quartier generale, aggiungendo che "sono stati immediatamente trasportati al centro medico più vicino".

