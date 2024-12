Sei milioni di euro per celebrare Alessandro Volta a Como

MILANO, 21 DIC - Sei milioni di euro per celebrare Alessandro Volta, genio italiano a cui la città di Como ha dedicato il celebre 'Tempio Voltiano' in riva al lago. Lo annuncia, in una nota, il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, il senatore Alessio Butti. "La città di Como - afferma Butti - si prepara a rendere omaggio ad Alessandro Volta, il grande scienziato che ha rivoluzionato il mondo con l'invenzione della pila elettrica, in occasione del bicentenario della sua morte. Le celebrazioni, che si estenderanno dal 2025 al 2027, rappresentano un progetto di straordinaria importanza non solo per il nostro territorio, ma per l'intero Paese". "Grazie all'intenso lavoro che ho portato avanti negli scorsi mesi - sottolinea Butti - il progetto finanziario e di governance che garantirà la realizzazione delle Celebrazioni è nella Legge di Bilancio. Con un budget complessivo di 6 milioni di euro (2 milioni all'anno per il triennio 2025-2027) Como si prepara a ospitare eventi, mostre, iniziative didattiche e culturali di respiro internazionale, trasformando la città in un centro di eccellenza per la scienza e la cultura". "Dopo aver raccolto indicazioni dal mondo scientifico, universitario e industriale - conclude Butti -, costituirò un Comitato nazionale che guiderà l'organizzazione delle Celebrazioni, assicurando il coinvolgimento dei principali attori della ricerca e della cultura, per garantire un programma all'altezza dell'eredità di Volta". Tra le idee in cantiere, anche quella di realizzare una fiction televisiva.