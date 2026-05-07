Seguro, Ue più grande progetto di pace della storia moderna

FIRENZE, 07 MAG - L'Unione europea "è il più grande progetto di pace della storia moderna". Lo ha detto il presidente del Portogallo António José Martins Seguro nel suo intervento al Teatro del Maggio in occasione dei 50 anni dell'Istituto universitario europeo. "La pace non è più un elemento scontato", ha spiegato con riferimento all'aggressione russa all'Ucraina. "La pace è una conquista fragile, che richiede vigilanza, determinazione e, soprattutto, una volontà collettiva di difenderla. Negli ultimi decenni, le democrazie si trovano ad affrontare pressioni interne senza precedenti", ha aggiunto, "dalla disinformazione come arma politica, l'erosione della fiducia nelle istituzioni e la crescita di movimenti che strumentalizzano il malcontento per minare le fondamenta dello stato di diritto democratico". E il risultato, "sta diventando sempre più evidente: la libertà e la pace sono minacciate dalla forza bruta esterna e anche dall'indifferenza e dal cinismo interni". Parlando del processo di integrazione europea, Seguro ha sottolineato come "l'idea centrale che guidò Schuman, Adenauer, De Gasperi e Monnet era semplice e rivoluzionaria: raggiungere una pace duratura attraverso la cooperazione tra Stati che avevano già combattuto. Collegare le economie, condividere le risorse, creare legami così profondi tra le nazioni da rendere la guerra non più un'opzione razionale. E i risultati lo dimostrano". Per preservare la pace, ha detto ancora nel suo discorso il presidente portoghese, "l'Europa deve perseguire simultaneamente quattro strade: salvaguardare la democrazia quale fondamento imprescindibile della convivenza; approfondire l'integrazione politica come garanzia di solidarietà tra i suoi popoli; costruire l'autonomia strategica quale espressione di sovranità e responsabilità nel mondo e instaurare una cultura politica di fiducia quale condizione per il successo delle precedenti".