++ Segregata, picchiata e presa a morsi, arrestato l'ex ++

GIARDINI NAXOS, 26 FEB - Segrega in casa la ex fidanzata, gli sequestra il cellulare alla ricerca di prove di un suo possibile nuovo rapporto sentimentale, la picchia violentemente colpendola con calci e pugni, prendendola anche a morsi, e tenta perfino di strangolarla e di scaraventarla dalla tromba delle scale. E' l'accusa contestata a un 41enne che è stato fermato a Giardini Naxos da carabinieri della compagnia di Taormina in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura di Messina per tentato femminicidio, atti persecutori, maltrattamenti, sequestro di persona e accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Il Gip di Messina ha convalidato il fermo ed emesso, nei confronti dell'indagato, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.