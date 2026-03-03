Giornale di Brescia
Segre, su ddl antisemitismo ci sia la più ampia convergenza

ROMA, 03 MAR - "Rinnovo il mio auspicio che si possa realizzare 'una convergenza trasversale, la più ampia possibile' nell'adozione di nuove norme che permettano di fronteggiare con maggiore efficacia l'ondata di antisemitismo che abbiamo davanti. Una convergenza che, al di là degli schieramenti e delle collocazioni parlamentari, abbia il respiro che dicevo cioè di vedere nell'antisemitismo un nemico di tutti. Come nemica di tutti è ogni forma di razzismo, di discriminazione, di persecuzione di persone, di idee, di fedi". Così la senatrice a vita Liliana Segre riferendosi al disegno di legge contro l'antisemitismo che nel pomeriggio dovrebbe essere esaminato dall'aula di Palazzo Madama. Segre l'ha citato nel saluto inviato alla presentazione del rapporto sull'antisemitismo in Italia 2025 da parte dell' Osservatorio antisemitismo in corso al Senato.

