Segre, 'dovrò essere cacciata ancora dal mio paese?'

MILANO, 29 GIU - "Credo che queste derive, chiamiamole derive, che sono venute fuori in quest'ultima settimana così in modo eclatante ci siano sempre state, nascoste, non esibite, ma che in parte ci siano sempre state, e che con questo governo si approfitti di questo potere grande della destra, che del resto è stata votata non è che è rivoluzionaria, non ci si vegogni più di nulla": è quanto ha detto Liliana Segre a In Onda su La7 in merito all'inchiesta di Fanpage. "Ora alla mia età dovrò rivedere ancora questo, dovrò essere cacciata dal mio paese come sono già stata una volta?", ha aggiunto.