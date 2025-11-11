Seggi aperti per le elezioni legislative in in Iraq
epa12513595 An Iraqi policeman holds a ballot paper during the early voting for the parliamentary elections at a polling station in Baghdad, Iraq, 09 November 2025. Members of the security forces and the military are casting their ballots in early voting for the Iraqi parliamentary elections before the general vote on 11 November. EPA/CEERWAN AZIZ
AA
BAGHDAD, 11 NOV - Si sono aperti ufficialmente alle 7 (le 5 in Italia) i seggi per le elezioni legislative in Iraq. L'obiettivo è eleggere 329 membri del Parlamento per un mandato di quattro anni, aprendo la strada alla nomina di un nuovo presidente - una carica in gran parte cerimoniale riservata a un curdo - e di un primo ministro - tradizionalmente sciita - scelto dopo lunghe trattative. Gli elettori dovranno scegliere tra oltre 7.700 candidati, quasi un terzo dei quali sono donne. Le donne devono detenere almeno il 25% dei seggi, secondo un sistema di quote, mentre nove sono riservati alle minoranze.
