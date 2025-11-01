Giornale di Brescia
Sefcovic, 'stop Cina a restrizioni terre rare anche per Ue'

epa03086904 (FILE) A file photo dated 07 July 2005 showing a worker watching a large earth mover dumping coal down into a collection pit at the Antaibao open-air coal mine near Shuozhou, Shanxi Province, China.
BRUXELLES, 01 NOV - "La Cina ha confermato che la sospensione dei controlli sulle esportazioni di ottobre si applica all'Ue. Entrambe le parti hanno ribadito l'impegno a proseguire il dialogo per migliorare l'attuazione delle politiche di controllo delle esportazioni". Lo annuncia su X il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, dopo i colloqui con alti funzionari del ministero del Commercio di Pechino. La sospensione, spiega la Commissione Ue, durerà 12 mesi e viene vista come "un passo responsabile e appropriato nel contesto della garanzia di flussi commerciali globali stabili in un'area di fondamentale importanza". "Come concordato nella videoconferenza tra il commissario Šefčovič e il ministro Wang Wentao, il 31 ottobre si è tenuto a Bruxelles un incontro di persona tra i funzionari che conducono il dialogo Ue-Cina sul controllo delle esportazioni. Questo dialogo attua le decisioni prese dai leader dell'Ue e della Cina nel mese di luglio. La discussione ha riguardato i controlli sugli elementi delle terre rare introdotti o proposti dalla Cina, nonché un aggiornamento sui controlli e gli sviluppi da parte dell'Ue, compreso l'aggiornamento annuale dell'elenco di controllo dell'Ue e gli sviluppi nel settore dei semiconduttori", spiega l'esecutivo europeo. Le parti, si aggiunge, "hanno inoltre discusso delle modalità per mantenere la stabilità della catena di approvvigionamento in relazione alle terre rare e si sono impegnati a intensificare la collaborazione sulle misure di agevolazione delle licenze, comprese le licenze generali. Entrambe le parti hanno convenuto sull'utilità del dialogo, riconoscendo l'importanza di mantenere una buona comunicazione in materia di controlli sulle esportazioni".

