Sefcovic, 'contatti costruttivi con ministro cinese'

epa12384624 European Commissioner for Trade and Economic Security and for Interinstitutional Relations and Transparency, Maros Sefcovic addresses a press conference following the weekly college meeting of the European Commission in Brussels, Belgium, 17 September 2025. The European Commission presented a new strategic EU-India Agenda and proposed a package of sanctions on Israel in response to the Israeli operations in Gaza. EPA/OLIVIER HOSLET
BRUXELLES, 21 OTT - Il commissario Ue al Commercio Maroš Šefčovič ha avuto oggi una videoconferenza di due ore con il ministro cinese del Commercio Wang Wentao sui controlli all'export di materie prime critiche. Lo ha detto in conferenza stampa a Strasburgo, sottolineando che la discussione "è stata costruttiva". "Abbiamo concordato di intensificare i contatti a tutti i livelli", ha affermato spiegando di aver invitato le autorità cinesi a Bruxelles "nei prossimi giorni per trovare soluzioni urgenti" e che Wang Wentao ha accettato. "Non abbiamo alcun interesse in un'escalation". "Una risoluzione rapida è essenziale".

BRUXELLES

