Sefcovic, 'con l'India giù i dazi su vini-olio, benissimo sull'auto'

NUOVA DELHI, 27 GEN - Un calo "significativo" sui dazi applicati a vino, liquori, olio d'oliva e alimentari vari nonché "il miglior accordo mai offerto dall'India a chiunque altro" sulle automobili. Lo ha dichiarato il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic nel corso di un'intervista all'ANSA illustrando l'intesa Ue-India. I dazi sui vini di alto valore caleranno dal 150% al 20%, i liquori e la birra dal 110% al 40%, l'olio d'oliva dal 45% a 0% e gli alimenti trasformati (ad esempio pasticceria, pasta, cioccolato) dal 50% allo 0%. "Molti settori erano praticamente chiusi, ora si aprono all'Europa", ha sottolineato. "L'intesa Ue-India è un mega accordo, si prevede che il commercio corrente di beni e servizi (attualmente pari a 180 miliardi di euro) raddoppierà entro cinque o sei anni". Lo ha dichiarato il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic nel corso di un'intervista all'ANSA. "Oltre 800.000 posti di lavoro" nell'Ue dipendono infatti dalle esportazioni verso l'India, con 6.000 aziende europee attive in loco, che generano 3,7 milioni di posti di lavoro. "L'India ridurrà li dazi del 97% (totali o parziali), mentre l'Ue le ridurrà del 99%", ha aggiunto.

