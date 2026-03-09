Giornale di Brescia
Sedicenne travolta sulle strisce a Cagliari, è gravissima

CAGLIARI, 09 MAR - E' stata investita sulle strisce pedonali mentre attraversava in viale Marconi, una delle strade più trafficate che collega Cagliari con Quartu Sant'Elena. Una ragazza di 16 anni è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Brotzu, dove si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione, in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto intorno alle 14, all'altezza di una nota birreria, dove c'è un attraversamento pedonale non dotato di dosso. La ragazzina è stata travolta da un'auto mentre si trovava sulle strisce. Il conducente si è subito fermato per soccorrerla. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e gli agenti della polizia locale. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica.

CAGLIARI

