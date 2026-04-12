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Sedicenne muore dopo incidente a Barletta, famiglia dice sì a espianto

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BARI, 12 APR - È morto Pasquale Pinto, il ragazzino di 16 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Barletta alle quattro del mattino di ieri. Il 16enne si trova nel Policlinico di Bari dove è arrivato in condizioni disperate. La famiglia ha espresso il consenso alla donazione degli organi. Secondo quanto ricostruito finora, l'adolescente era in sella a uno scooter con un amico di un anno più grande di lui. Durante un sorpasso avrebbero perso il controllo della moto che è finita contro un'auto in sosta. Ad avere la peggio è stato il 16enne che ha riportato un trauma cranico e uno toracico. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito a Bari. Sull'accaduto indaga la polizia di Stato che dovrà accertare l'esatta dinamica dell'incidente.

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