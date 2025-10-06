Secondo stop a Trump sulla guardia nazionale a Portland
epa12334593 Members of the National Guard patrol with their service firearms outside Union Station in Washington, DC, USA, 29 August 2025. President Trump said he is considering deploying the National Guard and federal agents to other major cities, mainly blue states to fight what he claims is increasing crime. EPA/AARON SCHWARTZ
AA
WASHINGTON, 06 OTT - Una giudice federale nominato da Donald Trump ha bloccato la decisione del presidente Usa di inviare la guardia nazionale della California a Portland, Oregon, nonostante un suo precedente divieto di mobilitare i riservisti. Il provvedimento riguardava la guardia nazionale dell'Oregon ma ora la Giudice Karin Immergurt ha esteso il suo ordine restrittivo al "trasferimento, federalizzazione o dispiegamento di membri della Guardia Nazionale di qualsiasi stato o del Distretto di Columbia nello stato dell'Oregon", dichiarando che il presidente è "in diretta violazione" del suo ordine.
