Secondo stop a Trump sulla guardia nazionale a Portland

WASHINGTON, 06 OTT - Una giudice federale nominato da Donald Trump ha bloccato la decisione del presidente Usa di inviare la guardia nazionale della California a Portland, Oregon, nonostante un suo precedente divieto di mobilitare i riservisti. Il provvedimento riguardava la guardia nazionale dell'Oregon ma ora la Giudice Karin Immergurt ha esteso il suo ordine restrittivo al "trasferimento, federalizzazione o dispiegamento di membri della Guardia Nazionale di qualsiasi stato o del Distretto di Columbia nello stato dell'Oregon", dichiarando che il presidente è "in diretta violazione" del suo ordine.