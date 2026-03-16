Secondo "Chi l'ha visto?" ci sarebbe un altro indagato nel caso Resinovich

TRIESTE, 16 MAR - Ci sarebbe un altro indagato nel caso Resinovich, oltre a Sebastiano Visintin, vedovo di Liliana. Lo ha reso noto la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" precisando che il reato imputato sarebbe frode processuale. Una imputazione riconducibile a fatti commessi nel gennaio 2022. Dalla trasmissione indicano che si tratta di un reato relativo a chi altera "artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone" per "trarre in inganno il giudice" o "il perito nell'esecuzione di una perizia". Il quotidiano Il Piccolo sul proprio sito si spinge a ipotizzare che possa trattarsi del preparatore anatomopatologo Giacomo Molinari, il tecnico che su spontanea ammissione sostenne che l'11 gennaio 2022 - supportando il medico legale Fulvio Costandinies nell' esame autoptico su Liliana - ne aveva rotto una vertebra. Tesi sconfessata dai consulenti di Sergio Resinovich - il fratello di Liliana - i professori Vittorio Fineschi e Stefano D'Errico, secondo i quali quell'osso era già rotto prima dell'esame. Motivo per cui Sergio aveva querelato il tecnico. Al Piccolo, però, Molinari avrebbe riferito: "non ho ricevuto notifiche". Sergio Resinovich aveva anche chiesto "al Ministro della Salute una tempestiva e rigorosa ispezione".