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Seconda proiezione, in Ungheria Magyar consolida il vantaggio su Orban

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BUDAPEST, 12 APR - Il leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, consolida il vantaggio sul premier uscente, Viktor Orban. Con lo spoglio al 21,54%, il Tisza di Magyar avrebbe 128 seggi, avvicinandosi alla soglia della maggioranza assoluta, fissata a 133. Il Fidesz di Orban è staccato a 62 seggi. Otto invece sono i seggi che andrebbero invece all'ultradestra di Mi Hazank (Nostra Patria). A livello percentuale il partito Tisza di Magyar si attesta al 49,43% mentre Fidesz è al 41,99%.

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