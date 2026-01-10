Seconda notte di veglia in Venezuela per la liberazione dei prigionieri politici

ROMA, 10 GEN - I familiari dei prigionieri politici hanno tenuto veglie fuori da diversi centri di detenzione in Venezuela, nella seconda notte dopo l'annuncio del rilascio di un "numero significativo" di questi detenuti. Finora, è stato confermato il rilascio di un numero compreso tra otto e undici persone, secondo quanto riporta l'agenzia Efe. Nei pressi di El Helicoide, sede del Servizio di Intelligence Nazionale Bolivariano a Caracas, l'attivista Diego Casanova, del Comitato per la Libertà dei Prigionieri Politici, ha dichiarato che, dopo "oltre 24 ore di angoscia, dolore, paura e sofferenza", continuano a "insistere sulla necessità del rilascio" di queste persone. Casanova ha criticato il fatto che, a partire da venerdì sera, i rilasciati "non raggiungano nemmeno l'1%" dei prigionieri politici conteggiati dalle Ong, nonostante l'annuncio di giovedì di Jorge Rodríguez, presidente dell'Assemblea Nazionale e fratello della presidente ad interim, Delcy Rodríguez, che un "numero significativo di persone" sarebbe stato rilasciato. Venezuelani e stranieri, senza specificarne il numero o le condizioni. A El Helicoide, ha indicato Casanova, si stima che ci siano almeno 70 prigionieri politici, ma "alla fine della giornata di giovedì solo i membri dell'opposizione Biagio Pilieri ed Enrique Márquez erano stati rilasciati, lasciandone un numero significativo sulla lista".