Seawatch, nave di migranti in difficoltà con tre neonati a bordo

IL CAIRO, 17 DIC - La ong Seawatch ha chiesto immediato soccorso per una imbarcazione di migranti in difficoltà, segnalata da alarmphone nel Mediterraneo centrale, tra la Tunisia e Lampedusa. "Il nostro equipaggio del Seabird ha appena individuato un'imbarcazione in difficoltà, segnalata da Alarm_phone con circa 50 persone e 3 neonati - scrive su X -. Onde alte fino a 2 metri stanno per colpirla. L'imbarcazione potrebbe naufragare da un momento all'altro. La nave mercantile Estrella è nelle vicinanze e deve reagire, altrimenti le persone rischiano di morire".