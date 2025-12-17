Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Seawatch, nave di migranti in difficoltà con tre neonati a bordo

AA

IL CAIRO, 17 DIC - La ong Seawatch ha chiesto immediato soccorso per una imbarcazione di migranti in difficoltà, segnalata da alarmphone nel Mediterraneo centrale, tra la Tunisia e Lampedusa. "Il nostro equipaggio del Seabird ha appena individuato un'imbarcazione in difficoltà, segnalata da Alarm_phone con circa 50 persone e 3 neonati - scrive su X -. Onde alte fino a 2 metri stanno per colpirla. L'imbarcazione potrebbe naufragare da un momento all'altro. La nave mercantile Estrella è nelle vicinanze e deve reagire, altrimenti le persone rischiano di morire".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
IL CAIRO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario