Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Scurria (FdI),Garofani potrebbe pensare a fare un passo indietro

AA

ROMA, 20 NOV - "Secondo me" Garofani "potrebbe pensare a fare un passo indietro, tutelerebbe anche più il Quirinale e il Presidente". Lo ha detto il senatore di Fdi Marco Scurria a Tagadà su La 7. "Penso che dovrebbe essere la persona stessa a dare le dimissioni, non sto dicendo che dovrebbe licenziarlo il Presidente della Repubblica. Una persona che viene investita da un problema così grande forse dovrebbe dimettersi lui". "Da un punto di vista istituzionale il caso è chiuso. Al Corriere della Sera Garofani non nega il fatto e questo non è una fonte di tranquillità. Anche il Pd si dovrebbe risentire, perché dice che il segretario del Pd non è in grado".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario