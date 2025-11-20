Scurria (FdI),Garofani potrebbe pensare a fare un passo indietro

ROMA, 20 NOV - "Secondo me" Garofani "potrebbe pensare a fare un passo indietro, tutelerebbe anche più il Quirinale e il Presidente". Lo ha detto il senatore di Fdi Marco Scurria a Tagadà su La 7. "Penso che dovrebbe essere la persona stessa a dare le dimissioni, non sto dicendo che dovrebbe licenziarlo il Presidente della Repubblica. Una persona che viene investita da un problema così grande forse dovrebbe dimettersi lui". "Da un punto di vista istituzionale il caso è chiuso. Al Corriere della Sera Garofani non nega il fatto e questo non è una fonte di tranquillità. Anche il Pd si dovrebbe risentire, perché dice che il segretario del Pd non è in grado".