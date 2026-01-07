Giornale di Brescia
Scuolabus con 7 bambini a bordo si ribalta, paura ma nessun ferito

CERVARO, 07 GEN - Uno scuolabus con a bordo sette bambini delle scuole Elementari di Cervaro, in provincia di Frosinone, è uscito dal controllo del conducente ed al termine di una ripida discesa si è ribaltato su un fianco a causa della forte velocità mentre affrontava una curva. I bambini sono stati fatti uscire rompendo il vetro posteriore. Stanno bene, sono solo molto spaventati. Uno di loro, in via precauzionale, è stato portato al Pronto Soccorso di Cassino perché mostrava un piccolo livido dopo avere battuto la testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. I sospetti sono concentrati sulla forte discesa che potrebbe avere fatto surriscaldare i freni.

CERVARO

