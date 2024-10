Scuola: tribunale, raddoppiare assistenza a bimbo autistico

TORINO, 29 OTT - Il tribunale di Torino ha dichiarato "discriminatoria" la condotta di un Consorzio socio assistenziale - composto da alcuni Comuni della cintura del capoluogo subalpino - che aveva riconosciuto a un alunno di una scuola primaria affetto da autismo sette ore di supporto specialistico invece di 14,5. E' quanto comunica First - Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela Diritti delle persone con disabilità, che ha sostenuto il genitore del bimbo nella sua iniziativa legale e che afferma di "condividere totalmente i principi espressi" dai giudici nell'ordinanza. Il caso risale al 2022. Secondo quanto comunicato, nel corso del procedimento è stata ascoltata la sindaca di uno dei Comuni, che insieme a due operatrici sociali ha fatto presente che le risorse disponibili erano limitate. Il consorzio si sarebbe richiamato ai contenuti di una recente sentenza del Consiglio di Stato. La First, però, osserva che il tribunale di Torino ha applicato "correttamente" un principio espresso nel 2016 dalla Corte Costituzionale, secondo cui "è la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione" di un servizio.