Scuola, ricorso straordinario Toscana a presidente Repubblica

FIRENZE, 12 NOV - La Regione Toscana ha deciso di presentare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il piano di dimensionamento scolastico previsto dal Governo. Nelle ultime settimane hanno fatto discutere le previsioni di possibili accorpamenti per alcuni istituti superiori che nella regione non raggiungono la quota minima di iscritti prevista. In una conferenza stampa il presidente della Toscana Eugenio Giani ha detto che "c'è un "errore, un vulnus" nei numeri del Governo per cui "ci siamo resi conto che i dati che portano in Toscana 16 ridimensionamenti, in realtà, se li andiamo a vedere bene, non andrebbero oltre gli otto ridimensionamenti: per intendersi, già da 16 a otto il liceo classico Michelangiolo di Firenze non ci rientrerebbe". "Si è lavorato da parte del Ministero - ha spiegato - su dati presunti riferiti alla popolazione, che portano a indicare la popolazione scolastica a circa 428.000 iscritti nelle nostre scuole, quando in realtà, se andiamo a vedere concretamente dall'analisi fatta, sono 436.000. Quindi ci sono, rispetto a quanto ci è stato detto, 8.000 studenti effettivi in più: questi portano a dire che, invece di 16 ridimensionamenti in Toscana su 466 scuole, noi ne potremmo fare sostanzialmente otto in meno".