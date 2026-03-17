Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Scuola, lavoro e diritti, Snals-Confsal apre domani il congresso

AA

ROMA, 17 MAR - Prende l'avvio domani a Roma all'hotel Sheraton il XIII Congresso Nazionale dello Snals-Confsal, un appuntamento di particolare rilievo che quest'anno coincide con il 50mo anniversario della fondazione del sindacato (1976-2026). La giornata di domani vedrà, tra le altre cose, l'elezione del segretario generale, della segreteria generale e della direzione nazionale, oltre alla relazione del segretario Snals-Confsal Elvira Serafini. Il 19 sarà la volta di ministri e sindacati, che prenderanno la parola sul palco per tutta la giornata. Venerdì gli adempimenti finali, con l'llustrazione e approvazione delle tesi congressuali e della mozione. "Viviamo un tempo complesso, in cui l'istruzione rischia di essere travolta da riforme frammentarie e da una crescente perdita di riconoscimento sociale. Il nostro Congresso vuole rimettere al centro chi ogni giorno tiene in piedi la scuola italiana, con professionalità, dedizione e senso dello Stato", sottolinea la segretaria generale, Elvira Serafini la quale spiega poi che lo Snals punta a dare più dignità al lavoro del personale di Scuola, Università, Ricerca e Afam attraverso lo stanziamento di risorse adeguate come pure occorre superare l'abbattimento del precariato "cronico". Tra i temi più attesi c'è il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027. Le trattative hanno preso avvio l'11 marzo presso l'Aran. Serafini annuncia una linea sindacale ferma e coerente: "difendere il potere d'acquisto, valorizzare le competenze, rilanciare la contrattazione come strumento di equità: questi sono i nostri obiettivi. La scuola non può essere trattata come un costo, ma come un investimento strategico". Il Congresso affronterà anche i nodi strutturali che attraversano il sistema formativo italiano. Tra questi, oltre alla precarietà cronica, l'impatto dell'intelligenza artificiale, che apre opportunità ma anche interrogativi etici e professionali; l'autonomia differenziata, con il rischio di ampliare divari territoriali già profondi; la governance del sistema, spesso segnata da sovrapposizioni normative e da una distribuzione disomogenea delle responsabilità; le risorse, ancora insufficienti per sostenere innovazione, sicurezza e qualità dell'offerta formativa; la dignità del lavoro educativo. L'appuntamento non sarà soltanto un momento di confronto interno, ma vuole essere, per gli organizzatori, un laboratorio politico e culturale. L'obiettivo è delineare una strategia che guardi oltre l'emergenza, capace di restituire alla scuola un ruolo propulsivo nello sviluppo del Paese. Autonomia, responsabilità, coesione: sono le parole chiave che guideranno i lavori congressuali e che, nelle intenzioni del sindacato, dovranno orientare anche le scelte del legislatore nei prossimi anni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario