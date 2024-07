Scuola: firmato decreto per esoneri ai prof per altri incarichi

ROMA, 26 LUG - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che definisce i parametri, i criteri e le modalità per l'individuazione delle istituzioni scolastiche che, dal prossimo anno scolastico, potranno avvalersi della facoltà di concedere ai docenti esoneri o semiesoneri dall'insegnamento per svolgere attività di collaborazione con il dirigente scolastico nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. I dirigenti delle Istituzioni scolastiche affidate in reggenza possono chiedere ai rispettivi Uffici Scolastici Regionali l'esonero dall'insegnamento, nel limite massimo di un docente, oppure il semiesonero per due docenti, per l'utilizzazione degli stessi in attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Grazie ad alcune disposizioni promosse dal Ministro, la normativa suindicata ha registrato un importante incremento delle risorse necessarie, con 16,57 milioni di euro per il 2024 e 21,407 milioni di euro annui dal 2025 nonché l'estensione di tale possibilità alle Istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica. "Si tratta di una misura importante, che abbiamo fortemente voluto in sede legislativa, decisiva per assicurare il miglioramento dell'organizzazione e la maggiore efficienza del funzionamento delle Istituzioni scolastiche, nell'ottica della garanzia del diritto allo studio di ragazze e ragazzi e della più efficace risposta alle esigenze delle famiglie e della comunità educativa. Diamo inoltre un supporto concreto a quelle scuole oggetto di dimensionamento, che con la legislazione previgente sarebbero state affidate in reggenza al dirigente di un altro istituto", dichiara il ministro Giuseppe Valditara.