Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Scuderi all'Eurocamera, 'noi presi in ostaggio da Israele'

Benedetta Scuderi, durante la conferenza stampa sulla flotilla. Roma, 4 ottobre 2025. ANSA/MASSIMO PERCOSSI
Benedetta Scuderi, durante la conferenza stampa sulla flotilla. Roma, 4 ottobre 2025. ANSA/MASSIMO PERCOSSI
AA

BRUXELLES, 06 OTT - "Io, insieme ad altre 400 persone, tra cui anche membri di questo Parlamento, siamo stati presi in ostaggio dalle forze israeliane in acque internazionali: si tratta di una violazione del diritto internazionale. Siamo stati sequestrati, perquisiti, non abbiamo potuto dormire e alcune persone sono state aggredite fisicamente". Lo ha detto l'eurodeputata dei Verdi, Benedetta Scuderi, davanti alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, chiedendo la modifica dell'ordine del giorno e l'aggiunta di un dibattito sulla situazione della Global Sumud Flotilla, richiesta poi respinta. Molti gli applausi che si sono levati in Aula alle parole di Scuderi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario