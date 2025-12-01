Giornale di Brescia
Scritte pro Pal sui muri, vandalizzata una sinagoga a Roma

ROMA, 01 DIC - Scritte 'Monteverde antisionista e antifasicista' e 'Palestina Libera' sono apparse alla sinagoga in via Giuseppe Pianese a Roma e imbrattata con vernice nera la targa d'intitolazione. "All'indomani dell'ennesima manifestazione pro Pal, al tempio di Monteverde è stata profanata la targa di intitolazione - sottolinea Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma - Il tempio è dedicato a Micheal Stefano Gaj Tachè, un bambino di soli due anni assassinato dal terrorismo palestinese nel 1982 in un attacco al Tempio maggiore". Contro il gesto è stata espressa solidarietà bipartisan. "Le scritte comparse nella notte al tempio Beth Michael a Monteverde sono un gesto infame che ferisce la Comunità Ebraica e offende l'intera città", ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Rivolgo alla Comunità Ebraica la vicinanza mia personale e del Senato della Repubblica per lo spregevole atto di antisemitismo avvenuto alla sinagoga Beth Michael nel quartiere Monteverde Vecchio di Roma", afferma sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

