Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Scritte per sfregio in ateneo Torino, Bernini 'Mur presenta denuncia'

AA

ROMA, 04 FEB - "Queste sono alcune delle immagini comparse negli spazi occupati dell'Università di Torino alla vigilia della manifestazione a sostegno di Askatasuna di sabato scorso. Non si tratta soltanto di uno sfregio di spazi pubblici né di una grave offesa alla comunità accademica torinese e all'intero sistema universitario italiano. Queste immagini rappresentano un manifesto politico esplicito: la violenza elevata a metodo di azione, l'aggressione alle forze dell'ordine rivendicata come pratica politica, l'attacco allo Stato come forma di eversione e la negazione stessa delle istituzioni democratiche". Lo scrive su X la ministra dell'Università Anna Maria Bernini postando alcune foto con scritte oltraggiose comparse nell'ateneo torinese il giorno prima della manifestazione di sabato scorso. "Di fronte a fatti di questa gravità, la sola condanna non è più sufficiente. Il ministero dell'Università e della Ricerca, in pieno sostegno all'Università di Torino, intende presentare denuncia per individuare e perseguire i responsabili di questo gesto inaccettabile. L'Università è e deve restare un luogo di libertà, di confronto e di rispetto. La violenza non è un'opinione", conclude Bernini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario