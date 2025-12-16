Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Scritte neonaziste all'Università di Udine, indaga la Questura

AA

UDINE, 16 DIC - Indagini della Digos sono in corso dopo che alcune scritte di matrice neonazista sono comparse su alcuni edifici dell'Università di Udine. Gli investigatori della locale Questura sono al lavoro per risalire agli autori e chiarire le responsabilità. Una "condanna assoluta di questi gesti" è stata espressa dal rettore dell'ateneo friulano, Angelo Montanari, che una volta informato delle scritte sui muri dei palazzi - fanno sapere dall'Università - ha subito avvisato le autorità competenti. Sull'accaduto è intervenuto anche il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell, ex sindaco di Udine ed ex rettore dell'ateneo, che in una nota ha manifestato "forte preoccupazione". Secondo Honsell, "la società civile e quella accademica devono condannare con decisione questi atti, così come tutti i partiti democratici". "Rimaniamo spesso sgomenti di fronte alle difficoltà che altri hanno a dichiararsi antifascisti", ha concluso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
UDINE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario