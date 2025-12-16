Scritte neonaziste all'Università di Udine, indaga la Questura

UDINE, 16 DIC - Indagini della Digos sono in corso dopo che alcune scritte di matrice neonazista sono comparse su alcuni edifici dell'Università di Udine. Gli investigatori della locale Questura sono al lavoro per risalire agli autori e chiarire le responsabilità. Una "condanna assoluta di questi gesti" è stata espressa dal rettore dell'ateneo friulano, Angelo Montanari, che una volta informato delle scritte sui muri dei palazzi - fanno sapere dall'Università - ha subito avvisato le autorità competenti. Sull'accaduto è intervenuto anche il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell, ex sindaco di Udine ed ex rettore dell'ateneo, che in una nota ha manifestato "forte preoccupazione". Secondo Honsell, "la società civile e quella accademica devono condannare con decisione questi atti, così come tutti i partiti democratici". "Rimaniamo spesso sgomenti di fronte alle difficoltà che altri hanno a dichiararsi antifascisti", ha concluso.