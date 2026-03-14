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Scritte contro Giorgia Meloni su muri nel centro di Massa

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MASSA (MASSA CARRARA), 14 MAR - Le scritte minatorie contro la premier sono state trovate stamani nel centro storico di Massa. Ogni scritta, realizzata con una bomboletta spray con cui è imbrattata la parete di un edificio, è di colore rosso e ed è distante dal simbolo degli anarchici, sempre in rosso. Si legge 'Meloni appesa'. Le scritte sono state fotografate e repertate dalla Digos che ha avviato accertamenti. A Massa in passato erano già avvenuti episodi simili, seppur in modo sporadico, e sempre nel centro storico. La notizia della parete imbrattata ha rapidamente fatto il giro della città e in queste ore si sta sollevando il centrodestra locale per denunciare l'accaduto.

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