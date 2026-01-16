Giornale di Brescia
Scritte antisioniste e contro gli ebrei in varie vie di Padova

PADOVA, 16 GEN - Scritte antisioniste e contro gli ebrei sono comparse nella notte in varie parti della città di Padova. Ad accorgersene sono state alcune pattuglie delle 'volanti' della questura euganea che hanno allertato i colleghi della Digos. In Via Marsala, lungo una fascia di sette metri, su un muro è stato scritto con una vernice rossa a caratteri cubitali 'Ebrei teste di ...'. In un'altra via sono state invece vergate due Stella di David, che aprivano e chiudevano la frase 'Complici sionisti. Free Gaza', mentre sulle vetrine di una caffetteria della catena Starbucks 'Morte Idf. Sionisti assassini. Death to the Idf'. La Digos sta ora visionando i filmati delle telecamere sparse per la città per cercare di individuare i responsabili. Nel frattempo il Comune si è già attivato per far cancellare le scritte.

