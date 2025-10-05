Giornale di Brescia
Scritte a firma Nar e croci celtiche ad Alessandria e Sale

ALESSANDRIA, 05 OTT - Come per la sede della filiale Intesa Sanpaolo di Castelnuovo Scrivia, scritte a firma Nar e con croci celtiche sono apparse anche a Sale e ad Alessandria. Nel comune del Tortonese sul muro su via Cigolini e costeggia l'oratorio, nel capoluogo su Palazzo di Giustizia. A Sale oltre a 'Belsito libero', anche riferimenti a Beppe Sala e Marco Biagi. "In giornata me le ha fatte vedere il parroco e io ho avvisato i carabinieri", spiega il sindaco Enrico Santi. Ad Alessandria, invece, ad avvisare Enrico Mazzoni, assessore alle Politiche per la Sicurezza, è stata la Polizia Locale. "Potrebbero essere state scritte dalla stessa mano, entrata in azione a Castelnuovo e Sale. Come Comune siamo subito intervenuti per farle cancellare". Qui indaga la Questura.

ALESSANDRIA

