Scossa sismica magnitudo 4 tra Liguria e Toscana, a Spezia chiuse scuole

(v. Terremoti: scossa magnitudo 4 .... delle 9,05) GENOVA, 25 MAR - Scuole momentaneamente chiuse alla Spezia dopo la scossa di terremoto che questa mattina ha riguardato l'area al confine tra Liguria e Toscana. Un sisma di magnitudo 4 registrato dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con epicentro nei pressi di Fosdinovo è stato avvertito distintamente in tutta la provincia alle ore 8:13. Gli istituti scolastici, compreso il polo universitario e il conservatorio Puccini, sono stati chiusi per precauzione. Lo stesso provvedimento ha riguardato il Comune e la provincia, con i dipendenti che già affollavano gli uffici in attesa dell'apertura al pubblico che sono stati fatti evacuare.