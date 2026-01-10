Giornale di Brescia
Scossa di terremoto magnitudo 5.1 avvertita a Reggio Calabria

CATANZARO, 10 GEN - Una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato in mare al largo della costa ionica a una profondità di 65 chilometri.

CATANZARO

