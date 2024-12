Scossa di terremoto magnitudo 2.0 nel Vallo di Diano

POLLA, 15 DIC - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata questa mattina alle ore 8.21 nel comune di Polla, in provincia di Salerno. Rilevato a una profondità di 8,3 chilometri, l'evento sismico non ha provocato danni a persone o cose. La scossa è stata leggermente avvertita in alcuni centri limitrofi a Polla. Secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si tratta di un movimento tellurico di bassa intensità. Nella stessa area del Vallo di Diano domenica scorsa fu avvertita un'altra scossa di terremoto sempre di bassa intensità.