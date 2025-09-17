Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 a Latina

ROMA, 17 SET - Una scossa di terremoto di magnitudo è stata registrata alle 4:10 a Latina. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro nella zona est de capoluogo pontino, a 4 km dal centro. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.