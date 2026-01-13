Scossa di terremoto avvertita a Forlì, gente in strada

BOLOGNA, 13 GEN - Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita in città a Forlì. La gente è scesa in strada, spaventata. Al momento non si segnalano danni. Secondo le stime provvisorie di Ingv una scossa di magnitudo tra 4 e 4.5 si è verificata intorno alle 9.30 in provincia di Forlì-Cesena. A seguire un'altra scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2 dopo pochi minuti nel Ravennate.