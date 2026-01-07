Giornale di Brescia
Scossa di magnitudo 6.4 nelle Filippine, nessun allarme tsunami

MANILA, 07 GEN - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 è stata registrata al largo delle coste delle Filippine dall'Istituto geologico statunitense. Non è stato diramato alcun allarme tsunami né si registrano danni o vittime. Il sisma si è propagato ad una profondità di 58,6 chilometri, non molto lontano dalla città di Santiago sull'isola di Mindanao.

MANILA

