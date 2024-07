Scossa di magnitudo 4.0 nei Campi Flegrei

Gente in strada a Pozzuoli dopo le scosse di terremoto, Napoli, 20 maggio 2024. È stata di magnitudo 4.4 la scossa avvenuta alle ore 20.10 con epicentro ai Campi Flegrei. Lo si apprende dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui la profondità del terremoto è stata di tre chilometri. ///// People in the street in Pozzuoli after the earthquake shocks, near Naples, southern Italy, 20 May 2024. The shock that occurred at 8.10 pm with its epicenter at the Campi Flegrei was of magnitude 4.4. We learn this from the National Institute of Geophysics and Volcanology, according to which the depth of the earthquake was three kilometers. ANSA/CIRO FUSCO