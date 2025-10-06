Giornale di Brescia
Scossa 4.4 al largo della costa marchigiana pesarese

ANCONA, 06 OTT - Una scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata, secondo le rilevazione dell'Ingv, al largo della costa marchigiana pesarese, a otto chilometri di profondità, a 32 Km a est di Fano, 37 Km da Pesaro e 42 Km a nord di Ancona. Al momento non si registrerebbero danni né problemi alle persone: l'episodio sismico è avvenuto praticamente nella stessa zona dove si registrarono due forti scosse 5.5 e 5.2 il 9 novembre 2022 che causarono danni e sfollati tra Pesaro e Ancona.

