Scoppio nel rione Forcella a Napoli, morto il secondo ferito

NAPOLI, 04 SET - E' deceduto nelle prime ore di oggi all''ospedale 'Cardarelli' di Napoli un altro dei tre feriti nello scoppio avvenuto sabato scorso a Forcella. Si tratta di un 43enne del Bangladesh che era stata ricoverato nel reparto di terapia intensiva grandi ustionati per le ustioni riportate sull'85 per cento del corpo. Ieri si era verificato il decesso di un 41enne. Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere restano gravi anche le condizioni dell'ultimo uomo ricoverato in terapia intensiva grandi ustionati. È un 60enne che presenta ustioni sul 65 per cento del corpo e che è al momento intubato e sedato.