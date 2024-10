Scoppia pneumatico ad aereo atterrato a Orio, scalo chiuso

La schermata delle partenze e e degli arrivi momentaneamente sospesi all'aeroporto di Orio al Serio, dopo che stamattina un volo Ryanair proveniente da Barcellona, appena atterrato, ha registrato lo scoppio di uno pneumatico, 1 ottobre 2024. // The suspended departures and arrivals screen after a Ryanair flight from Barcelona this morning, which had just landed, suffered a tire blowout, in Bergamo, Italy, 1 October 2024. ANSA/ MICHELE MARAVIGLIA