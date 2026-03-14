Scoperto centro commerciale del falso da 530 mq nel Napoletano

NAPOLI, 14 MAR - Sugli scaffali sono stati trovati ben 25mila capi di abbigliamento e accessori con i marchi falsi di 40 delle più note griffe, accuratamente suddivise per tipologia e brand, come Gucci, Louis Vuitton, YSL e Fendi, Rolex, Cartier e Mont Blanc: un vero e proprio showroom del falso è stato scoperto e sequestrato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Quattro le persone denunciate. Le indagini del Gruppo Pronto Impiego Napoli, coordinate dalla Procura di Napoli (procuratore aggiunto Alessandro Milita) hanno consentito di individuare una filiera di approvvigionamento e distribuzione di prodotti contraffatti, identificando uno dei "grossisti", fornitore dei successivi rivenditori al dettaglio della città di Napoli. Nel locale ampio circa 530 mq, nascosto da un tendaggio, i finanzieri hanno rinvenuto un vero e proprio centro commerciale e, in un'area adiacente, un centro di spedizioni, contenente merce già inscatolata ed etichettata pronta per la distribuzione sul mercato parallelo. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 25 mila articoli contraffatti: ai quattro denunciati ai contestano i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.