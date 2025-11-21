Scoperto arsenale con AK-47, due arresti

MILANO, 21 NOV - La Polizia di Stato a Garbagnate Milanese (Milano), ha arrestato due italiani di 41 e 49 anni, entrambi con precedenti, per detenzione e traffico di armi da guerra e comuni da sparo; il primo è stato anche denunciato per ricettazione in quanto trovato in possesso di un'arma provento di furto. I poliziotti del commissariato Legnano e Busto Arsizio, sono venuti a conoscenza di un incontro tra i due uomini, per la cessione di armi da guerra. Gli agenti hanno notato il 41enne uscire dalla propria abitazione, per andare all'incontro, a bordo di un furgone, con il 49enne, giunto a bordo di un'utilitaria; con le proprie auto, sono entrati in un complesso condominiale per poi uscire dopo pochi minuti e dirigersi in direzioni diverse. I poliziotti hanno seguito i due veicoli, riuscendo a intercettare il furgone, guidato dal 41enne, nei pressi di un centro commerciale a Garbagnate Milanese; all'interno sono state trovate due pistole mitragliatrici Thompson calibro 45, entrambe classificate come armi da guerra, una pistola mitragliatrice MP40 calibro 9, classificata come arma da guerra, un fucile Beretta modello Moschetto calibro 38 automatico, due calcioli per impugnatura a spalla e 33 cartucce calibro 9. Inoltre, in casa del 41enne è stato trovato un fucile d'assalto AK-47 di fabbricazione cinese, parti meccaniche e accessori per armi corte, oltre 120 cartucce di vario calibro e una pistola F.N calibro 6.35 risultata essere stata rubata in abitazione a Milano lo scorso dicembre. Gli agenti hanno poi perquisito l'abitazione del 49enne, dove hanno trovato 4.420 euro nascosti in un guanto da motociclista, altre banconote nel portafoglio, vari appunti con elenchi di armi, munizioni e relativi prezzi e 165 cartucce di vario calibro, custodite in un box Il materiale sequestrato, di rilevante potenzialità offensiva e in parte di provenienza estera, verrà sottoposto a perizia balistica per verificare eventuali collegamenti con episodi criminosi.